Fatih Tekke: Yok ettik

Yayınlanma:
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Göztepe galibiyetine dair konuştu.

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe’ye konuk olan Trabzonspor sahadan 2-1’lik üstünlükle galip ayrıldı.

"OYUN PLANINI YOK ETTİK"

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Tekke açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bana göre ilk yarı 2 senedir Göztepe'nin tüm oyun planını yok ettik diyebilirim. Ön tarafta üretmede sıkıntılar yaşadık ama belki de ilk defa Göztepe önde baskı yapamadı. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti. Bir tane geçiş yedik. İlk yarı hiç fırsat vermedik. İkinci yarının başında yine kontrol bizdeydi. Ancak baskı yedik. Sağdan soldan zaten uzun toplardan oynuyorlar. Bekimiz kırmızı kart gördü, başka bekimiz yok kenarda. Onuachu haftaya yok, Pina yok. Bu kadar eksiğe rağmen iyi olan bir maç oynadık. Bu çocukların hak ettiği... Son haftalarda bizim çocuklar heyecan yaşatıyor. Ozan, Serdar gayet iyi oynadı. Bu oyunculara... Muçi... Bu oyuncular moralle daha iyi olacak. Patlama yapacak oyuncularım var. Bunu hissettim, oyuncular da kendi aralarında konuşuyordu. Bugün kavga ettik, kavgadan kaçmadık. Haftaya rakibimizi analiz ederek mücadelemize devam edeceğiz. Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar umut veriyor. Kriz de yaşayacağız ama yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz. İyi çalışıyoruz. İyi yoldayız. Eksiklerimiz var, var, var. O da zamanla alakalı. Devam edeceğiz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
