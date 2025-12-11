Fatih Tekke kırmızı alarm verdi

Trabzonspor’da Beşiktaş derbisi öncesi savunma krizi çıktı. Fatih Tekke, kritik Beşiktaş maçı öncesi eksikler nedeniyle savunma hattını yeniden kurgularken teknik ekibe kırmızı alarm verdi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Tekke savunma hattındaki eksikler nedeniyle planlarını yeniden şekillendiriyor.

SAVUNMADA KRİZ ÇIKTI!

Bordo Mavililerde Beşiktaş maçı öncesi savunma krizi yaşanıyor.
Trabzonspor'da Wagner Pina, kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Rayyan Baniya, sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak.
Stefan Savic, Galatasaray maçında sakatlanan Karadağlı stoperin durumu belirsiz.
Yıldız oyuncu antrenmanlarda kendini deneyecek.

OZAN TUFAN GÖREVE

Sağ bekte Ozan Tufan’a görev verilmesi düşünülüyor. Bir diğer ihtimal ise Mustafa Eskihellaç’ın sağ beke, Arif Boşluk’un sol beke geçmesi. Stoperde ise son maçta iyi performans sergileyen Serdar Saatçı formaya yakın isimlerden biri.

FATİH TEKKE ALARM VERDİ

Eksikler nedeniyle Fatih Tekke'nin teknik heyetle özel olarak toplantı yaptığı öğrenildi. Göztepe maçında ağrıları nedeniyle yedek oturan Okay Yokuşlu’nun Beşiktaş karşılaşmasına kadar hazır olması bekleniyor. Bu gelişme, orta sahada teknik heyetin elini rahatlatacak ancak Tekke'nin Beşiktaş 11'i hala netleşmedi.

Trabzonspor, zirve yarışında kritik öneme sahip Beşiktaş maçına eksiklerle çıkacak. Fatih Tekke’nin savunma hattında yapacağı tercihler, karşılaşmanın kaderini belirleyecek!

