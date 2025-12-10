Coca Cola'yı reddeden Trabzonspor bakın hangi kola ile anlaştı

Trabzonspor, dünya devi içecek markası Coca Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmemişti. Trabzonspor, yeni kolasını buldu.

Bordo mavili kulüp Sarıyer Kola ile anlaştı.

KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Oğuz İçecek Gıda San. ve Tic. AŞ arasında içerisinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, 'SARIYER KOLA' markası ile profesyonel takımımızın şort arkası sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Oğuz İçecek AŞ şort arkası reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize KDV dahil 23,5 milyon lira ödeme yapacaktır."