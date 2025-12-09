Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber: Şok üstüne şok

Beşiktaş'a Gaziantep FK karşısında alınan beraberlikten sonra kötü haber geldi. Trabzonspor maçı öncesi 2 futbolcunun sakatlığı şok etkisi yarattı.

Siyah beyazlı takım ligde deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

JOTA SİLVA VE CENGİZ ÜNDER AÇIKLANDI

Siyah beyazlı kulüp, Gaziantep FK maçında sakatlanan 2 futbolcusunun durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakiasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçti.

Jota Silva’nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder’in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır.

Jota Silva ile Cengiz Ünder’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."