Fatih Tekke kazandığına sevinemedi

Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası’nda Van Spor FK’yı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, gruplara yükseldi. Fatih Tekke, maç sonrası kazanmasına rağmen sevinemedi. Deneyimli çalıştırıcı hafta sonu oynanacak Göztepe deplasmanının zorluklarına dikkat çekti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında karşılaştığı 1. Lig ekibi İmaj Altyapı Van Spor FK’yı 2-0 yenerek adını gruplara yazdırdı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, kupada tur atlamanın önemine vurgu yaparken neden maç sonu sakat oyuncuların çokluğuna dikkat çekti. Tekke, "Sakatlarımız mevcut. Sakatlanmadan, sakatlık vermeden her iki takım açısından iyi bir şey bu. Taraftarımızın soyunma odasında maça çıkarken de aslında tarzım değil ama ben de o dönem futbolcuydum yaşadığımız o en son hafızada kalan 30 yıllık aslında belki bir nesle zarar vermiş anın şu an pozitife dönmesi bu anlamda da mutluluk verici bir şey. Tabi eksikler var, çok net gözüküyor. Sakatlarımız mevkisel olarak” dedi.

Tekke ayrıca genç kaleci Onuralp’in kritik kurtarışlarını ve Kazım’ın gol katkısını öne çıkararak, takımın moral bulduğunu ifade etti.

GÖZTEPE MAÇINA DİKKAT ÇEKTİ

Bordo-mavili teknik adam, Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Göztepe deplasmanının önemine değindi:

Türkiye’de belki de en zor deplasmanlardan birine gidiyoruz. Göztepe kendi seyircisi önünde çok üst düzey oynuyor. Eksiklerimiz var ama iyi hazırlıkla zor bir maç bizi bekliyor. Dolayısıyla sorunlarımız var, özellikle kadroda. Ama iki haftadır bu üçüncü maç. Üç maçtır böyle devam ediyoruz. Bu hafta sonunu da böyle geçirmek durumunda gözüküyor. Umarım iyi hazırlık ve iyi bir maç bizi bekliyor, zor bir maç bizi bekliyor.

KUTLU: TAKIMI KUTLAMAK LAZIM

Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu dile getirdi ve "Bence en güzel kupa mücadelesi bu oldu. Trabzonspor’a karşı iyi oynadık ve Van Spor FK’yı iyi temsil ettik" dedi.
Kutlu, genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerini vurgularken, Fatih Tekke’yi ve Trabzonspor’u tebrik etti.

