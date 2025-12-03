Trabzonspor kupada hata yapmadı

Trabzonspor kupada hata yapmadı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Vanspor'u konuk eden Trabzonspor, 2-0 galip geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Sikan ve 84. dakikada Muhammet Ensar Çavuşoğlu (KK) kaydetti.

Osimhen'in gideceği tarih belli oldu: FIFA'dan resmi açıklama geldiOsimhen'in gideceği tarih belli oldu: FIFA'dan resmi açıklama geldi

VANSPOR TURNUVAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor adını grup aşamasına yazdırdı. Vanspor ise turnuvaya veda etti.

kjndcs.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)

İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Spor
Osimhen'in gideceği tarih belli oldu: FIFA'dan resmi açıklama geldi
Osimhen'in gideceği tarih belli oldu: FIFA'dan resmi açıklama geldi
Tanju Çolak tesislere gidip kitabını tanıttı
Tanju Çolak tesislere gidip kitabını tanıttı