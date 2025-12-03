Trabzonspor kupada hata yapmadı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.
Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Sikan ve 84. dakikada Muhammet Ensar Çavuşoğlu (KK) kaydetti.
VANSPOR TURNUVAYA VEDA ETTİ
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor adını grup aşamasına yazdırdı. Vanspor ise turnuvaya veda etti.
Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)
İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric
