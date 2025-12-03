Osimhen'in gideceği tarih belli oldu: FIFA'dan resmi açıklama geldi
Afrika Uluslar Kupası, 21 Ara 2025 – 18 Oca 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuva öncesi FIFA’dan merak edilen açıklama geldi.
SON TARİH 15 ARALIK
Turnuva öncesi bir açıklama yapan FIFA, kulüplerin Afrika Uluslar Kupası’nda yer alacak oyuncularını 15 Aralık gününe kadar yollamasını istedi.
Bu açıklamayla birlikte Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in de gideceği tarih netleşti.
ANTALYASPOR MAÇININ ARDINDAN GİTMESİ BEKLENİYOR
Nijeryalı futbolcunun 13 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor’a karşı oynanacak mücadelenin ardından milli takım kampına gitmesi bekleniyor.
MİLLİ TAKIM KAMPINDA SAKATLANMIŞTI
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu, milli takım kampına gittiği son sefer de sakatlanmıştı. Oyuncu ancak Fenerbahçe derbisi ile sahalara dönebildi.
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
GALATASARAY CAMİASI ENDİŞELİ
Oyuncunun milli takım kampında sık sık sakatlanması nedeniyle Afrika Uluslar Kupası, Galatasaray’da endişe yarattı.