Fatih Tekke İspanya'dan haber bekliyor

Trabzonspor Süper Lig'de 3. sıraya yükselirken devre arası transferleri için Fatih Tekke'den hamle geldi. Bordo - Mavililer, Real Oviedo’nun Fransız kanat oyuncusu Haissem Hassan için 6 milyon euro + bonus ve Danylo Sikan takası içeren teklif sundu ancak İspanyol ekibi teklifi reddetti.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Real Oviedo’nun Fransız kanat oyuncusu Haissem Hassan’ı gündemine aldı. EstadioDeportivo’nun haberine göre bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yaptı.

Trabzonspor’un teklifi: 6 milyon euro garanti ücret, 2 milyon euro bonus ve Danylo Sikan takası. Bu paket Oviedo’ya iletildi ancak İspanyol kulübü teklifi kabul etmedi.

İSPANYA'DAN HABER BEKLİYOR

Oviedo’nun teklifi geri çevirmesinin sebebi, oyuncunun satışından Villarreal’in pay alacak olması. Bu durum, kulübün kasasına girecek rakamı düşürdüğü için yönetim teklife sıcak bakmadı. Bu nedenle Bordo Mavililerin yıldız oyuncu için yeni bir teklifte bulunduğu ve İspanyol kulübünden haber beklediği öğrenildi.

Hassan’ın sözleşme durumu:

Serbest kalma maddesi: 18 milyon euro.

Sözleşme süresi: 2027’ye kadar.

Boyu: 1.75 m

Mevkii: Her iki kanatta oynayabiliyor

Piyasa değeri: 5 milyon euro.

2025 - 26 sezonu performansı: 15 maçta 1 asist