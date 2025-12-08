Bayram değil seyran değil: Ahmet Çakar Trabzon'a neden gelmişti? Bizans oyunu iddiası

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, geçen ay Trabzon'a sürpriz bir ziyaret yapmıştı. Çakar burada Trabzon futboluyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

61 Saat'te yazan gazeteci Ahmet Külekçi, bu ziyareti tekrar gündeme getirerek, "Ahmet Çakar neden Trabzon'a gelmişti?" diye sordu.

"Her tarafta tuz kokarken milyonlarca insanın bu ülkedeki en büyük sevdası ve tutkusu futbol da bataklığa saplanmış durumda. Kazmayı nereye vurursan pislik fışkırıyor. Bahis skandalı konusu işin aslında bir parçası. Zincirin halkası çok daha büyük" diyen Külekçi, operasyonlar devam ettikçe daha çok can yakan rezilliklerin ortaya çıkacağını ileri sürdü.

Külekçi özetle şöyle devam etti:

"Emin olun ki işin rengi çok farklı çok karışık. Tam bir Bizans oyunu var! Bu süreçte "suçlu kirli düzenbaz" olmalarına rağmen bir de kendini aklamaya çalışan bir grup var. Onlar tam bir çakal. Tam kurnaz. Sanıyorlar ki ekranlarda öyle süslü püslü laflar ederim ziyaretler yaparım sonra kendimi aklarım. Ya herkesi aptal yerine koymak neyin kafası? Devlet var karşınızda devlet! Son operasyonların baş aktörü ise Ahmet Çakar.

Ahmet Çakar bir haftası öncesine kadar Trabzon'a geldi.. Niye geldi ki? Bayram değil seyran değil! Ziyaretler özel röportajlar yemekler kahveler maşallah kral gibi karşılandı Trabzon'da.. Peki ama Ahmet Çakar'ın hakemliği dışında Türk futboluna ne katkısı var? Ne yapmış ne faydası olmuş?

Son dakika | Ahmet Çakar anjiyoya alındı



Valla son bahis operasyonu iddialara bakılırsa Türk futboluna değil ama kendine çok katkısı olmuş. Ahmet Çakar'ın Trabzon ziyaretine üzerine söylecek ve yazacak çok şey var. Şimdi bu süreci zora sokmama adına beklemede kalalım. Trabzon şehri ve Trabzonspor'a gönül verenlere bir tavsiyem olacak! Öyle her defasında temiz futbol edasıyla Trabzonspor'u savunuyor gözüküp kaş yaparken göz çıkartanlara aman dikkat edelim... Ekranlarda gazete köşelerinde sosyal mecra platformlarında üç maymunu oynayanlara prim vermeyelim.."