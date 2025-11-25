Fatih Tekke "Hanımıma bile anlatamıyorum" diyerek açıkladı

Fatih Tekke "Hanımıma bile anlatamıyorum" diyerek açıkladı
Yayınlanma:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve "Hanımıma bile anlatamıyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-3 kazandıkları Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Allah nasip ediyor, lütfediyor. Göreve geldiğimdeki durumla bugünkü durumu ve gelişimi herkes görüyor. Çok pozitif gidiyor. Bence olduğundan da fazla gösterilmeye çalışılıyor. Olduğundan fazla göstermeye gerek yok. Biz durumumuzu biliyoruz. Bugün iki oyuncumuz sakatlandı. Folcarelli'nin arka adalesinden sıkıntı var. Edin, şu an için yok. Bizim geniş kadromuz yok" dedi.

"BENİM KADAR KİMSE İSTEYEMEZ"

Bu galibiyetle Muçi'nin moral motivasyonun artacağını belirten Tekke, şunları söyledi:

Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık varFatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var

"Hanımıma bile anlatamıyorum. O bile dışarıdaki insanlar gibi, 'Biz şampiyon olacağız.' diyor. Bunu benim kadar kimse isteyemez. 7/24 kulüpte yatıp kalkıyoruz. Buranın çocuğuyuz. Takımımı biliyorum, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Birileri, 'Biz, bu takımı şampiyon yaparız.' diyebilir. Buyursun gelsinler. İki tarafında karşılıklı feshetme hakkı var. Bugün taraftar alkışlar, yarın 'Hocam sen git.' diyebilir. Benim bir sorunum yok. Muçi'ye kızılırken de aynı şeyleri söylüyorum. Oyuncularımla her an beraberim. Trabzonspor takımımız. Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hatalar yaparlarsa bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Şampiyon olmayı çok istiyorum ama kolay değil. Maçlar kolay geçmiyor. Kırılma anları yaşanıyor. Takımımızın kapasitesi belli ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar en iyisini yapmadık. Daha iyisini yapabiliriz. Müsade ederlerse daha iyisini inşallah yapacağız. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Kimse kusura bakmasın, akla değil fikre ihtiyacımız var. Fikirleri her zaman dinlerim. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Spor
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler