Fatih Tekke "Hanımıma bile anlatamıyorum" diyerek açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-3 kazandıkları Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Allah nasip ediyor, lütfediyor. Göreve geldiğimdeki durumla bugünkü durumu ve gelişimi herkes görüyor. Çok pozitif gidiyor. Bence olduğundan da fazla gösterilmeye çalışılıyor. Olduğundan fazla göstermeye gerek yok. Biz durumumuzu biliyoruz. Bugün iki oyuncumuz sakatlandı. Folcarelli'nin arka adalesinden sıkıntı var. Edin, şu an için yok. Bizim geniş kadromuz yok" dedi.

"BENİM KADAR KİMSE İSTEYEMEZ"

Bu galibiyetle Muçi'nin moral motivasyonun artacağını belirten Tekke, şunları söyledi:

"Hanımıma bile anlatamıyorum. O bile dışarıdaki insanlar gibi, 'Biz şampiyon olacağız.' diyor. Bunu benim kadar kimse isteyemez. 7/24 kulüpte yatıp kalkıyoruz. Buranın çocuğuyuz. Takımımı biliyorum, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Birileri, 'Biz, bu takımı şampiyon yaparız.' diyebilir. Buyursun gelsinler. İki tarafında karşılıklı feshetme hakkı var. Bugün taraftar alkışlar, yarın 'Hocam sen git.' diyebilir. Benim bir sorunum yok. Muçi'ye kızılırken de aynı şeyleri söylüyorum. Oyuncularımla her an beraberim. Trabzonspor takımımız. Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hatalar yaparlarsa bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Şampiyon olmayı çok istiyorum ama kolay değil. Maçlar kolay geçmiyor. Kırılma anları yaşanıyor. Takımımızın kapasitesi belli ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar en iyisini yapmadık. Daha iyisini yapabiliriz. Müsade ederlerse daha iyisini inşallah yapacağız. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Kimse kusura bakmasın, akla değil fikre ihtiyacımız var. Fikirleri her zaman dinlerim. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var."