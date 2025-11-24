Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var

Süper Lig'de Trabzonspor, Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, mücadelenin ardından konuştu.

''MUÇİ ADINA ÇOK SEVİNDİM''

Tekke, "Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var… Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılarıma 'At ve gün senin günün olsun' dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz bir patlama oldu herhalde." ifadelerini kullandı.

Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi

KÖTÜ HABERİ VERDİ: EDIN VİSCA

Edin Visca'nın son durumunu açıklayan Fatih Tekke, "Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler… Kırık olduğu yönünde haber aldık. Edin Visca sakatlığı nedeniyle operasyon geçirecek, üzücü olan bu." dedi.

Fatih Tekke'nin diğer sözleri şu şekilde: