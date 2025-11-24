Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi

Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Yayınlanma:
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, 6 golün çıktığı maçta Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

7 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ TRABZONSPOR

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazandı.

Maçın 10. dakikasında Ebosele, kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Başakşehir maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

22. dakikada Selke, penaltıdan attığı golle Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibiErgin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi

Augusto, 37. dakikada Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

Shomurodov, 45. dakikada golünü attı ve Başakşehir yeniden öne geçti.

TRABZONSPOR'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Trabzonspor, 76. dakikada penaltıdan Onuachu ve 77. dakikada Ernest Muçi'nin golleriyle 2 dakikada 2 gol attı.

Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım, 90+1'de golünü attı ve takımına dengeyi getirdi.

Gol düellosunda noktayı Ernest Muçi koydu ve 90+11'de attığı gol sonrası takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 28 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Başakşehir ise 13 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Spor
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi