Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

7 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ TRABZONSPOR

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazandı.

Maçın 10. dakikasında Ebosele, kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Başakşehir maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

22. dakikada Selke, penaltıdan attığı golle Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Augusto, 37. dakikada Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

Shomurodov, 45. dakikada golünü attı ve Başakşehir yeniden öne geçti.

TRABZONSPOR'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Trabzonspor, 76. dakikada penaltıdan Onuachu ve 77. dakikada Ernest Muçi'nin golleriyle 2 dakikada 2 gol attı.

Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım, 90+1'de golünü attı ve takımına dengeyi getirdi.

Gol düellosunda noktayı Ernest Muçi koydu ve 90+11'de attığı gol sonrası takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 28 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Başakşehir ise 13 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.