Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi

Yayınlanma:
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

''BU OYUNA BİR PUAN ÇOK İYİ''

Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani.

Trabzon'da kazanan çıkmadıTrabzon'da kazanan çıkmadı

Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

