Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma:
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı.

Süper Lig'in 14. haftası, bugün oynanacak 2 maç ile devam edecek.

Antalyaspor ve Göztepe, Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını hakemi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak yapacak.

2024/11/08/hbbjk.jpg

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu.

AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, topladığı 21 puanla bir maç eksiğiyle 7. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ VAR'I YANKAYA

Antalyaspor - Göztepe maçının VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

AVAR'da ise Mehmet Kısal olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

