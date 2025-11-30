Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı.
Süper Lig'in 14. haftası, bugün oynanacak 2 maç ile devam edecek.
Antalyaspor ve Göztepe, Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını hakemi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak yapacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu.
AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.
BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMU
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlılar, topladığı 21 puanla bir maç eksiğiyle 7. sırada yer alıyor.
ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ VAR'I YANKAYA
Antalyaspor - Göztepe maçının VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.
AVAR'da ise Mehmet Kısal olacak.