Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor: İşte yeni takımı

Yayınlanma:
Teknik direktör Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonrası yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurmuştu.

"Bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var" ifadelerini kullanan Palut, "Herkese teşekkür ediyorum" diyerek görevi bıraktı.

ÇAYKUR RİZESPOR ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çaykur Rizespor, görevinden ayrılan İlhan Palut'un yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.

Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladıErtem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı

SÜPER LİG'E DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Son olarak Trabzonspor'daki ikinci dönemindeki görevinden ağustos 2024'te ayrılan Avcı, daha sonra takım çalıştırmamıştı.

ABDULLAH AVCI'NIN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, Trabzonspor ile Süper Lig'de 1 şampiyonluk yaşarken, 2 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

Avcı kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.

Ayrıca bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı
