Eyüpspor'dan jet açıklama

Yayınlanma:
Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması geldi: Yasak kaldırıldı, haberler gerçeği yansıtmıyor.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sabah saatlerinde FIFA nezdindeki iki dosyası nedeniyle transfer yasağı aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.
Ancak İstanbul temsilcisi, resmi bir açıklama yayımlayarak yasağın kaldırıldığını ve kamuoyunda yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Çıkan haberlerin hemen ardından jet bir açıklama yayınlayan Eyüpspor’un bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Basında yer alan Eyüpspor'a verilen süresiz transfer yasağı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır. Türk futbol kamuoyundan ricamız, kesinleşmiş bir sportif transfer yasağı dosyası olmadığı sürece bu tür haberleri ciddiye almamalarıdır.

SORUN ÇÖZÜLDÜ: TAHTA AÇILDI

Kulüp yetkilileri, FIFA’daki dosyaların ödeme yoluyla çözüme kavuşturulduğunu ve transfer tahtasının yeniden açıldığını belirtti. Bu gelişme, devre arası transfer dönemi öncesi Eyüpspor camiasında sevinçle karşılandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

