Süper Lig'de kriz derinleşiyor! FIFA'dan Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı geldi.

Türk futbolunun mali darboğazı, uluslararası düzeyde yaptırımlarla karşılık bulmaya devam ediyor.
FIFA, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Kayserispor’a transfer yasağı getirerek kulüplerin devre arası planlarını altüst etti.
Daha önce Antalyaspor’a iki ayrı dosya nedeniyle ceza kesen FIFA, toplamda 175 dosyası bulunan Türk kulüplerine yönelik yaptırımlarını sürdürüyor.

Eyüpspor 5 puanla 16. sırada

SÜRESİZ YASAK!

FIFA’nın aldığı karar doğrultusunda Eyüpspor ve Kayserispor’un transfer tahtaları kapandı. Her iki kulübün de devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken ikişer dosyası bulunuyor. Bu dosyalar çözüme kavuşmadığı sürece yeni oyuncu takviyesi yapmaları mümkün değil. FIFA, Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı cezası verdiğini resmen duyurdu.

2 KULÜP DE DÜŞÜŞTE

Süper Lig’de zor günler geçiren iki ekip, puan tablosunda da alarm veriyor. Kayserispor, 8 haftada galibiyet alamayan tek takım konumunda ve yalnızca 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Eyüpspor ise teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırarak yeni bir yapılanmaya gitmişti.

TFF'den Galatasaray'ı yıkan kararTFF'den Galatasaray'ı yıkan karar

ANTALYASPOR DA KRİZDE

Eylül ayında Erdal Rakip’in alacakları nedeniyle transfer yasağı alan Antalyaspor, ay sonunda ikinci bir ceza daha aldı. Akdeniz ekibinin transfer yapabilmesi için FIFA nezdindeki iki dosyasını çözmesi gerekiyor.

FIFA’nın son hamlesi, Türk futbolunda mali disiplinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

