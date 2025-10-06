TFF'den Galatasaray'ı yıkan karar

Rams Park'ta oynanan ve 1-1 sona eren Galatasaray – Beşiktaş derbisi, sadece skoruyla değil, 67. dakikada yaşanan oyuncu değişiklikleriyle de gündeme oturdu.

Hakem Yasin Kol’un derbideki uygulaması, eski hakemler tarafından "kural hatası" olarak yorumlanınca Galatasaray yönetimi harekete geçti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun son aldığı karar, başvurunun geri çekilmesine neden oldu.

DERBİDE KURAL HATASI MI VAR?

Derbide 65. dakikada yapılan oyuncu değişiklikleri hakem Yasin Kol için oyunun 2 kez durdurulmuştu. Takımlara 5 oyuncu değişikliğini maçı en fazla 3 kez durdurarak yapma hakkı verilirken, Beşiktaş derbide karşılaşmayı toplam 4 kez durdurmuş oldu. Maç sonrası ise konu gündeme yerleşti.

GALATASARAY 14. MADDEYE SARILDI

Derbi sonrası Galatasaray cephesi, Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında oyunu dört kez durdurduğunu öne sürdü. Futbol Müsabaka Talimatı’nın 14. maddesine göre bir takımın maç boyunca değişiklik için oyunu en fazla üç kez durdurma hakkı bulunuyor. Bu iddia, sarı-kırmızılıların TFF’ye "kural hatası" başvurusu yapma kararını doğurdu.

Yasin Kol'un derbi performansı tartışma yarattı

TFF'DEN GALATASARAY'I YIKAN KARAR

Galatasaray yönetimi, başvuru için öğle saatlerine kadar bekleme kararı aldı. Bu süreçte dikkat çeken gelişme, hakem Yasin Kol’un TFF tarafından VAR görevine atanması oldu. Sarı - kırmızılılar, bu atamayı "TFF, derbide kural hatası olmadığını kabul etti" şeklinde yorumladı ve başvurudan vazgeçti.

TFF KARARINI VERDİ

Eğer Galatasaray başvuru yapsaydı, TFF ilk olarak Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) görüş isteyecek, MHK ise Yasin Kol’dan pozisyonla ilgili ek rapor talep edecekti. Gelen bilgilere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, maç sonrası Yasin Kol’u arayarak savunmasını aldı. Kol’un açıklamaları Gündoğdu’yu ikna etti ve Trabzonlu hakeme ertesi gün VAR görevi verildi.

DİKKAT ÇEKEN GÜNCELLEME

TFF’nin resmi internet sitesine, Beşiktaş’ın 67. dakikadaki oyuncu değişikliklerinin "aynı anda yapıldığı" ibaresi eklendi. Bu ifade, Yasin Kol’un maç raporunda değişiklikleri kurala uygun olarak yaptırdığı şeklinde yorumlandı.