Hangisi doğru hocam? Toroğlu: Penaltı! Çakar: Penaltı yok

Süper Lig'deki Samsunspor-Fenerbahçe maçına hakem Halil Umut Meler ile VAR kararları damga vurdu.

Her maçtan sonra olduğu gibi hakem kararları yine tartışılırken, bu kez en ünlü iki hakem yorumcusu Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın birbirine ters görüş açıklamaları şaşkınlık yarattı.

AHMET ÇAKAR: PENALTI VERDİ EVLERE ŞENLİK

Maçın en çok tartışılan iki pozisyonu vardı. Bu pozisyonlarla ilgili Ahmet Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hakem Halil Umut Meler, Türkiye'nin 1 numarasıydı. Fakat kendine güveni gitmiş, ruhen bitmiş! Bir penaltı verdi, evlere şenlik. Allah'tan VAR düzeltti. Samsunspor'un iptal edilen golündeki ofsayt kararı doğru. Topa vurulduğunda Tarık'ın arkasındaki Samsunlu oyuncu, Tarık'ın sağ tarafından geriye doğru koşup Tarık'ın görüş ve müdahale alanını etkiliyor."

ERMAN TOROĞLU: BUZ GİBİ GOLÜ İPTAL ETTİ

Aynı pozisyonlarla ilgili Erman Toroğlu ise Sözcü'de şunları yazdı:

"Samsun'un attığı bir gol var. VAR Halil Umut Meler'i çağırdı. Pasif mi aktif mi diye. Meler gitti, pozisyonla hiç ilgisi olmayan, kimsenin görmediği arkadaki futbolcuya ‘Aktif’ dedi ve buz gibi golü iptal etti. Şu gözüküyor ki Halil Umut Meler de işin sonuna gelmiş. Zaten sona geldikçe eyyam başlar. Samsunlu futbolcunun ofsayt olması için Fenerbahçe kalecisinin kafasının arkasında gözünün olması lazım ki o oyuncu aktif olsun. En kestirme böyle anlatılır bu pozisyon. Penaltı pozisyonunda top Skriniar’ın dirseğine mi pazusuna mı yoksa omzuna mı geliyor yayıncı kuruluşun görüntülerinden kusura bakmasınlar ama ben anlayamadım. Dün akşam maça damga vuran adam Halil Umut Meler’di."

Toroğlu, Ekol TV'deki programda ise görüntüleri izledikten sonra Skriniar'ın pozisyonu için "Topla oynuyor. Pazusuyla. Net penaltı. Halil Umut Meler’in göz muayenesi olması lazım." dedi.