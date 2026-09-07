Ersun Yanal Fenerbahçe'nin derbiyi neden kaybettiği açıkladı: Böyle şampiyon olamaz

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş’ın Kadıköy’de 2-1 kazandığı derbinin ardından sarı-lacivertlileri adeta masaya yatırdı.

Smex Sports Youtube kanalında konuşan Yanal; oyun anlayışından kadro mühendisliğine, hücumdaki oyuncu tercihlerinden İsmail Kartal’a kadar birçok konuda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adama göre Fenerbahçe’nin sorunu sadece kaybedilen bir derbi değil. Takımın hücum organizasyonu, geçiş savunması ve özellikle hücum hattının yapısı şampiyonluk yarışı açısından ciddi soru işaretleri taşıyor.

“FENERBAHÇE BU MAÇI HAK ETMEDİ”

Yanal, derbinin hakem kararları üzerinden okunmasına karşı çıktı.

Halil Umut Meler’in iki önemli hatası bulunduğunu söyleyen Yanal, buna rağmen Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu futbolla maçı kazanmayı hak etmediğini savundu.

Skriniar’ın maç sonundaki özeleştirisini de hatırlatan Yanal’ın üzerinde durduğu temel nokta şuydu: Fenerbahçe önce kendi oyunuyla yüzleşmeli.

Üstelik Yanal’a göre skor daha ağır da olabilirdi. Ederson’un kurtarışlarının Fenerbahçe’yi ayakta tuttuğunu belirten deneyimli teknik adam, kalecinin performansı olmasa Beşiktaş’ın dört gole kadar çıkabileceğini söyledi.

“FENERBAHÇE SAVUNMA YAPMAZ, YAPTIRIR”

Yanal’ın en dikkat çekici sözlerinden biri Fenerbahçe’nin futbol kimliğine ilişkindi:

“Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır.”

Yanal’a göre sarı-lacivertli taraftarın istediği futbol da bu. Rakibin oyununa göre şekillenen değil, rakibi kendi oyununa göre pozisyon almaya zorlayan bir Fenerbahçe.

Ancak Beşiktaş derbisinde bunun tam tersi yaşandı.

Yanal, Beşiktaş’ın hem savunmadan hücuma geçişlerde hem de yerleşik hücumda Fenerbahçe’den daha üstün olduğunu belirtirken, siyah-beyazlıların özellikle savunma geçişlerindeki başarısına dikkat çekti.

“TROSSARD FENERBAHÇE’DE OLSAYDI...”

Yanal, iki takım arasındaki farkı oyuncu profilleri üzerinden de anlattı.

Trossard’ın topu ayağında tutabilmesi, oyunun yönünü değiştirebilmesi ve kilit pas üretebilmesinin Beşiktaş’a büyük avantaj sağladığını belirten Yanal, Cerny’nin performansına da dikkat çekti.

Trossard’ın Rıdvan’a attırdığı goldeki pasını özel olarak öven Yanal, uzun zamandır Türkiye’de bu kadar akıllı bir pas görmediğini söyledi.

Ve ardından Fenerbahçe açısından kritik soruyu sordu:

Bu oyunu Fenerbahçe’de kim yapacak?

Greenwood’un bunu yapabilecek yetenekte olduğunu söyleyen Yanal, onun dışında aynı etkiyi yaratabilecek oyuncu bulmakta zorlandı.

“NENE Mİ OYUNU DEĞİŞTİRECEK?”

Fenerbahçe’nin kulübedeki hücum seçenekleri de Yanal’ın eleştirdiği başlıklardan biriydi.

Takım gerideyken oyuna Nene’nin alınmasını sorgulayan Yanal, Fenerbahçe’nin maçı çevirmek için kullanabileceği ofansif hamlelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Yanal’a göre Vedat Muriqi sahada tutulup yanına ikinci santrfor alınabilir ve rakip çok daha fazla baskı altına sokulabilirdi.

VEDAT MURIQI İÇİN ÖZEL UYARI

Yanal, Vedat Muriqi’nin kullanım biçimine de dikkat çekti.

Kosovalı santrforun topu alıp kendi başına çözüm üretecek bir oyuncu olmadığını belirten Yanal’a göre Vedat’ın asıl gücü ceza sahasında ona yapılacak servislerle ortaya çıkıyor.

Sorun da tam burada başlıyor.

Fenerbahçe’nin orta saha ve kanat oyuncuları Muriqi’yi yeterince besleyemiyor. Dolayısıyla santrfor sahada olsa bile onun özelliklerini ortaya çıkaracak hücum düzeni kurulamıyor.

TALISCA’NIN GÖNDERİLMESİNİ SORGULADI

Yanal’ın kadro mühendisliği konusunda en önemli eleştirilerinden biri Anderson Talisca üzerinden geldi.

Altı maçta beş gol atan bir oyuncuyla yolların ayrılmasını sorgulayan deneyimli teknik adam, Talisca’nın Beşiktaş yıllarındaki etkisini Fenerbahçe’de de göstermeye başladığını söyledi.

Yanal’a göre Talisca’nın değeri yalnızca attığı goller değildi.

Rakibin özel önlem almak zorunda kaldığı, ceza sahası çevresinde her an sonucu değiştirebilecek bir oyuncuydu.

Fenerbahçe ise böyle bir oyuncudan vazgeçti.

SORUNLU ÜÇ BÖGE: SANTRFOR, SOL KANAT, 10 NUMARA

Yanal, Fenerbahçe kadrosunda tartışmanın yoğunlaştığı üç bölgeyi de açık biçimde tarif etti:

Santrfor, sol kanat ve ofansif orta saha.

Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın gibi oyuncuların Fenerbahçe formasının yarattığı ağır baskıyla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Yanal, Talisca’nın ise bu psikolojik sınırı aşmış bir oyuncu olduğunu savundu.

ORTA SAHADAKİ DEV BOŞLUKLAR NEDEN OLUŞTU?

Derbide Fenerbahçe’nin en belirgin sorunlarından biri, hücum ile savunma arasında oluşan büyük boşluklardı.

Yanal bunun nedenini de anlattı.

Fenerbahçe kendi sahasında özgüvenli ve önde oynamaya çalışırken kaybettiği hemen her topta Beşiktaş’ın geçiş hücumuyla karşı karşıya kaldı.

Öndeki oyuncuların top kaybından sonra savunmaya yeterince katılmaması, savunma oyuncularının da ön taraftaki oyunculara olan güvenini azalttı.

Takımın boyu uzadı.

Hatlar arasındaki mesafe açıldı.

Beşiktaş da bu alanları kullandı.

HAKEMLE OYNAMAYA BAŞLAYINCA MAÇTAN KOPTU

Yanal’ın bir başka önemli tespiti ise Fenerbahçeli futbolcuların psikolojisine ilişkindi.

Sarı-lacivertli oyuncuların hakem ve rakip futbolcularla tartışmaya başladıkları andan itibaren oyundan uzaklaştıklarını söyleyen Yanal, Beşiktaşlı futbolcuların ise aynı tuzağa düşmeyip tamamen maça odaklandığını belirtti.

Bu nedenle Beşiktaş’ın galibiyeti hak ettiğini savundu.

ITALIANO’YA ÖVGÜ

Yanal, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano hakkında ise oldukça olumlu konuştu.

İtalyan teknik adamın enerjisini ve futbolcularıyla kurduğu ilişkiyi beğendiğini söyleyen Yanal, Italiano’nun kısa sürede oyuncuların kaynaşmasını sağladığını belirtti.

Önder Özen, yönetim ve teknik direktör arasındaki görev paylaşımının da Italiano’ya rahat bir çalışma ortamı sunduğunu söyleyen Yanal’a göre Beşiktaş’ın gelişiminde bunun önemli payı var.

İSMAİL KARTAL’A SAHİP ÇIKTI

Bütün bu ağır Fenerbahçe eleştirilerine rağmen Yanal faturayı İsmail Kartal’a kesmedi.

Tam tersine Kartal’a sahip çıktı.

Yönetimin İsmail Kartal’ı göreve getirerek bir tercih yaptığını hatırlatan Yanal, bir teknik direktörün birkaç maçın ardından tartışmaya açılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Yönetimin teknik direktörünün arkasında durması gerektiğini savunan Yanal, gerekirse oyuncular konusunda radikal kararlar alınabileceğini ancak teknik adam planının bu kadar kolay değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Yanal’ın mesajı açıktı:

“İsmail Kartal’ı takımın başına getirdin, bu tercihi yaptın. Adamı iki maç sonra sepete koymamalısın.”

Ve bütün değerlendirmesini Fenerbahçe açısından belki de gecenin en ağır cümlesiyle noktaladı:

“Bu şekilde şampiyonluk yarışı gitmez.”