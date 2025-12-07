Ernest Muçi'den Beşiktaş derbisi için açıklama

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maçta Trabzonspor, 2-1 galip geldi.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri kaydeden Ernest Muçi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine değinen Ernest Muçi, daha sıkı çalışacağını aktardı.

Ernest Muçi açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Takımımla gurur duyuyorum. Sezonun en son deplasmanlarına çıktık belki. Bu 3 puan bizim için büyük bir 3 puan olacak. Bu galibiyet bizi bir sonraki maç için daha aç olmaya itiyor. Benim adıma işler iyi gidiyor. Bunlar beni daha sıkı çalışmaya itiyor. Daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorum. En önemli şey devamlılığı sağlayabilmek.