Ernest Muçi'den Beşiktaş derbisi için açıklama

Ernest Muçi'den Beşiktaş derbisi için açıklama
Yayınlanma:
Göztepe'ye karşı Trabzonspor'da 2 gol kaydeden Ernest Muçi, Beşiktaş maçı için konuştu.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maçta Trabzonspor, 2-1 galip geldi.

dfgfbg-001.jpg

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri kaydeden Ernest Muçi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine değinen Ernest Muçi, daha sıkı çalışacağını aktardı.

Fatih Tekke: Yok ettikFatih Tekke: Yok ettik

Ernest Muçi açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Takımımla gurur duyuyorum. Sezonun en son deplasmanlarına çıktık belki. Bu 3 puan bizim için büyük bir 3 puan olacak. Bu galibiyet bizi bir sonraki maç için daha aç olmaya itiyor. Benim adıma işler iyi gidiyor. Bunlar beni daha sıkı çalışmaya itiyor. Daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorum. En önemli şey devamlılığı sağlayabilmek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Spor
'Messi için Galatasaray'a haber yolladılar'
'Messi için Galatasaray'a haber yolladılar'
Fatih Tekke: Yok ettik
Fatih Tekke: Yok ettik
Trabzonspor hata yapmadı: Fenerbahçe'yi geride bıraktı
Trabzonspor hata yapmadı: Fenerbahçe'yi geride bıraktı