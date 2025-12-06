Erman Toroğlu'ndan penaltı açıklaması: Hakem kararıyla

Süper Lig'in 15. Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-2 kazandı.

TARTIŞMALI KARAR GÜNDEM OLDU

90+7'de Samsunspor'un atağında Ntcham'ın pasıyla ceza alanı çaprazında topu alan Holse bekletmeden ortayı yaptı ve top hemen önündeki Kazımcan'a çarptı.

Konuk ekip penaltı beklerken, hakem Mehmet Türkmen oyunu durdurdu.

Yüksel Yıldırım Galatasaray maçının ardından çıldırdı: Ağzına geleni söyledi

SAMSUNSPOR'U ÇILDIRTAN KARAR

Yaklaşık 3 dakikalık kontrol sonrası VAR'dan hakeme izleme tavsiyesi gelmedi ve Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

Bu karar sonrası Samsunspor camiası karara büyük tepki gösterdi.

ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

''YÜZDE 100 PENALTI''

Pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunu belirten Toroğlu, ''Yüzde 100 penaltı. Hocam hakem görüyor. VAR'ın görmemesi ve çağırmaması ahlak noksanlığı. Hakem de görüyor onu da gördüm. Hakemin de sağı solu oynamış. Penaltıyı verirse bir daha Galatasaray maçına vermezler. Okan Buruk öyle der veya Metin Öztürk öyle der. İkisi de ne diyecek merak ediyorum. Hakem kararıyla Galatasaray galip gelmiştir'' ifadelerini kullandı.

''VAR'DA SAKATLIK VAR''

VAR'a eleştirilerde bulunan Toroğlu, ''VAR yüzde 100 sakat. VAR nasıl çağırmazsın ya? Cesaretin yoksa VAR odasından bin arabaya kaç git. VAR'da sakatlık var. Ben topçu olsam deliririm. Madem geçmişi süpüreceğiz, bahis, şike de var. Federasyon başkanı olsam MHK'yi çağırırım 4 kişi konferans yaparım karar veririm'' dedi.