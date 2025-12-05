Yüksel Yıldırım Galatasaray maçının ardından çıldırdı: Ağzına geleni söyledi

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’a konuk olan Samsunspor sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın son anlarında penaltı bekleyen kırmızı-beyazlıların talebi reddedildi.

Galatasaray maçı sonrası olay talep: Sadettin Saran dayanamadı

Karşılaşmanın ardından Ekol TV’ye konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ateş püskürdü. Haklarının yendiğini belirten Yüksel Yıldırım, “Çok sinirliyim. Derbinin intikamını aldılar” dedi.

Tepkisine devam eden Yüksel Yıldırım’ın sözleri şu şekilde:

Bizi bugün yok ettiler! Yazıklar olsun! Harcadığım bütün paralar haram olsun! İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, 'VAR görecek' dedi. Hakem bekliyor, VAR çağırmıyor.

“HAYDİ ÇIKIP ŞİMDİ KONUŞSUNLAR”

Galatasaray hocası ve Galatasaray yöneticileri ne diyecek? Fenerbahçe maçı sonrası çıktılar, birçok şey söylediler! Haydi şimdi çıkıp konuşsunlar!

“ALLAH BELASINI VERSİN”

Derbinin intikamı alındı. Puanımız gasp edildi. B*mb*k hissediyorum.

Allah belasını versin, her uzatmada gol mü yiyeceğiz? Kızgınım ya! Hakkımız 1 puandı, 1 puanımızı çaldılar! Çaldılar!

“BÜTÜN TÜRKİYE BANA SAYGI DUYMALI”

Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı.

“TFF BAŞKANI İSTİFA ETSİN”

Ne kadar cesurmuş bu hakemler. Nereden alıyorlar bu cesareti? TFF başkanı istifa etsin çünkü dediğini yerine getiremiyor.

“HAKEMLERİ ÇAĞIRSIN VE SORSUN”

TFF Başkanı'na ne mesaj atacağım ya, atmam... Kendisi izlemiştir! Bu maçı izlemeyen yok! İbrahim Başkan, hakemleri çağırsın ve sorsun! 'Daha nasıl penaltı çalacaksınız?' diye sorsun!

“GALATASARAY HAKEM ŞEYİYLE ALIYOR”

Olacakları söyledim ama kimse kılını kıpırdatmıyor! Geçen sene yine Galatasaray maçında aynısı oldu! Demek ki Ali Sami Yen'e boşuna gelip masraf yapıyoruz. Galatasaray hakem şeyiyle alıyor... Çok kızgınım. Samsunspor nasıl kaybetti, Galatasaray nasıl kazandı... Herkes görsün...

“TÜRKİYE’DE BİZE ADALET YOK”

Bizim hakkımızı hakemler Avrupa'da yemiyor, lideriz. Kolay kolay indiremiyorlar. Bizim hedefimiz oralar. Annemizin ligi, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un olsun... Ne diyeyim! Samsunspor'un altına tekerlek koyacağım, Avrupa'da bir lige yazdırayım da oralarda oynayalım! Oralarda var adalet, Türkiye'de bize adalet yok!