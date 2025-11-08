Enis attı Hull City galip geldi

Enis attı Hull City galip geldi
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te Portsmouth'u 3-2 yendi.

İngiltere Championship'in 15. haftasında Hull City, evinde Portsmouth'u konuk etti.

5 GOLLÜ MAÇ HULL CITY'NİN

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, mücadeleyi 3-2 kazandı ve 3 puanı aldı.

Konuk ekip, 16. dakikada Devlin'in attığı golle öne geçti.

27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Joseph'in attığı gollerle durum 2-1'e geldi.

Serikspor Sakarya'da kazandıSerikspor Sakarya'da kazandı

Bir kez daha sahneye çıkan Devlin, 45+2'de skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı berabere tamamlandı.

Joe Gelhardt, 79. dakikadaki golüyle Hull City'e galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla Hull City, puanını 25 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.

Portsmouth ise 14 puanla 21. sıraya geriledi.

Hull City, 22 Kasım Cumartesi günü QPR deplasmanına çıkacak.

Portsmouth ise aynı gün Millwall'ı konuk edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Galatasaray'ın kaptanından 5-0'lık Beşiktaş açıklaması
Galatasaray'ın kaptanından 5-0'lık Beşiktaş açıklaması
Trabzon'da kazanan çıkmadı
Trabzon'da kazanan çıkmadı
Dev maçta inanılmaz son
Dev maçta inanılmaz son