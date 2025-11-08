Enis attı Hull City galip geldi

İngiltere Championship'in 15. haftasında Hull City, evinde Portsmouth'u konuk etti.

5 GOLLÜ MAÇ HULL CITY'NİN

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, mücadeleyi 3-2 kazandı ve 3 puanı aldı.

Konuk ekip, 16. dakikada Devlin'in attığı golle öne geçti.

27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Joseph'in attığı gollerle durum 2-1'e geldi.

Bir kez daha sahneye çıkan Devlin, 45+2'de skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı berabere tamamlandı.

Joe Gelhardt, 79. dakikadaki golüyle Hull City'e galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla Hull City, puanını 25 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.

Portsmouth ise 14 puanla 21. sıraya geriledi.

Hull City, 22 Kasım Cumartesi günü QPR deplasmanına çıkacak.

Portsmouth ise aynı gün Millwall'ı konuk edecek.