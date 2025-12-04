Durdurulamıyor Alperen Şengün: Yine double double!

Durdurulamıyor Alperen Şengün: Yine double double!
NBA'de Alperen Şengün durdurulamıyor. Yine double double yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, evinde Sacramento Kings'i 121-95 yenerken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün yine durdurulamadı.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla yine "double-double" yaptı. Ayrıca NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı da başardı.

Kevin Durant 24 sayı ve 8 asistle oynarken Amen Thompson 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Kings'de Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'şer sayı kaydederken Keegan Murray ise 5 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

TEK BAŞINA 52 SAYI

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada ise Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-120 mağlup etti.

Nuggets'da Jamal Murray 52 sayıyla takımını galibiyete taşırken, maçın en skorer oyuncusu oldu. Nikola Jokic 24 sayı ve 13 asistle" double-double" yaptı.

Pacers'da Pascal Siakam 23, Andrew Nembhard 16 ve Bennedict Mathurin ise 15 sayı kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

