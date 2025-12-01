Yok artık Alperen Şengün: Atmalara doyamadı!

Yok artık Alperen Şengün: Atmalara doyamadı!
Yayınlanma:
NBA'de Alperen Şengün'ün sayı üstüne sayı yaptığı maçta Houston Rockets deplasmanda Utah Jazz'ı farklı yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Utah Jazz'ı 129-101 yendi.

Delta Center'da oynanan maçta Alperen Şengün, en skorer isim oldu. Alperen, 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımının üst üste 5. deplasman galibiyetine katkı sağladı.

Alperen Şengün'ü durduramadılar: Rockets kazandıAlperen Şengün'ü durduramadılar: Rockets kazandı

İki maçlık aranın ardından takıma dönen Kevin Durant, 25 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, kenardan gelen Steven Adams ise 13 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Jazz'da Ace Bailey 19 sayı, Lauri Markkanen 18 sayı, 8 ribaunt, Jusuf Nurkic 14 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı tamamladı.

LAKERS KAZANDI, THUNDER SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI

Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 133-121 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Oklahoma City Thunder ise deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-115 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 26 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Chet Holmgren 19 sayı, 9 ribaunt, bilek ameliyatından sonra ikinci maçına çıkan Jalen Williams, 16 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

Blazers'ta Deni Avdija'nın 31 sayı, 19 ribaunt, 10 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Spor
İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi
İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi
Fenerbahçe'de derbi öncesi Osimhen kararı
Fenerbahçe'de derbi öncesi Osimhen kararı
Galatasaraylı futbolculara derbi uyarısı
Galatasaraylı futbolculara derbi uyarısı