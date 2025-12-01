Yok artık Alperen Şengün: Atmalara doyamadı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Utah Jazz'ı 129-101 yendi.
Delta Center'da oynanan maçta Alperen Şengün, en skorer isim oldu. Alperen, 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımının üst üste 5. deplasman galibiyetine katkı sağladı.
Alperen Şengün'ü durduramadılar: Rockets kazandı
İki maçlık aranın ardından takıma dönen Kevin Durant, 25 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, kenardan gelen Steven Adams ise 13 sayı, 12 ribauntla oynadı.
Jazz'da Ace Bailey 19 sayı, Lauri Markkanen 18 sayı, 8 ribaunt, Jusuf Nurkic 14 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı tamamladı.
LAKERS KAZANDI, THUNDER SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI
Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 133-121 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Oklahoma City Thunder ise deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-115 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 26 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Chet Holmgren 19 sayı, 9 ribaunt, bilek ameliyatından sonra ikinci maçına çıkan Jalen Williams, 16 sayı, 8 ribaunt kaydetti.
Blazers'ta Deni Avdija'nın 31 sayı, 19 ribaunt, 10 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.