Alperen Şengün'ü durduramadılar: Rockets kazandı

Yayınlanma:
NBA Kupası'nda Rockets deplasmanda Warriors'ı 104-100 yenerken, Alperen Şengün fırtınası yine esti.

Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-100 yenerken, maçın öne çıkan isimlerinden biri de milli oyuncumuz Alperen Şengün oldu.

Chase Center'da oynanan maçta 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı. Reed Sheppard ise 31 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Jimmy Butler'ın 21 sayıyla oynadığı Warriors'ta, Will Richard 18, Stephen Curry ve Brandin Podziemski, 14'er sayı kaydetti.

PISTONS'IN SERİSİ BİTTİ

Boston Celtics, sahasında Detroit Pistons'ı 117-114 yenerek rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ev sahibi ekipte Jaylen Brown, 33 sayı, 10 ribauntla oynarken Derrick White, 27 sayısının 11'ini son 5 dakikada atarak galibiyeti getirdi.

Konuk takımda Cade Cunningham'ın 42 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

THUNDER 10. KEZ KAZANDI

Hasta olmasına karşın Shai Gilgeous-Alexander'ın 40 sayı attığı mücadelede Oklahoma City Thunder, sahasında Minnesota Timberwolves'u 113-105 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Thunder'da Isaiah Hartenstein 15, Ajay Mitchell 13 sayı kaydetti.

37 serbest atışın 22'sini sayıya çeviren Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 31 sayı, 8 ribauntla en skorer isim oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
