Alperen Şengün fırtınası: Rockets'ı roketledi

Yayınlanma:
NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, takımının deplasmanda Phoenix Suns'ı 114-92 yendiği maçta galibiyette önemli rol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, attığı basketlerle takımını roketledi.

Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'ı 114-92 yendi. Alperen Şengün, 35 dakika kaldığı oyunda 18 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Yok artık Alperen Şengün: NBA'yi sallıyorYok artık Alperen Şengün: NBA'yi sallıyor

Amen Thompson 28 ve Aaron Holiday 22 sayıyla öne çıkarken, Suns'ta ise Dillon Brooks'un 29 ve Devin Booker'ın 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

PISTONS'TAN 13. GALİBİYET

Detroit Pistons ise Gainbridge Fieldhouse'da konuk olduğu Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup etti ve üst üste 13. galibiyetini elde etti.

Pistons'ta Cade Cunningham 24 sayı, 11 ribaunt ve Jalen Duren 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

JOKIC "TRIPLE-DOUBLE" YAPTI

Denver Nuggets, FedExForum'da oynanan karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 125-115'lik skorla geçti.

Nuggets'ta 17 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle oynayan Nikola Jokic, bu sezon 17. maçında 10. kez "triple-double" yaptı.

Sezonun 13. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray 29 ve Peyton Watson 27 sayı attı.

Ev sahibi Grizzlies'te ise Jock Landale'ın 26 ve Jaylen Wells'in 22 sayısı, sezonun 12. yenilgisini engelleyemedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

