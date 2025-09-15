Duplantis rekor kırmanın da rekorunu kırdı

Duplantis rekor kırmanın da rekorunu kırdı
İsveçli sırıkla atlama sporcusu Armand Duplantis, Japonya’da gerçekleşen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 6,30 metrelik atlayışıyla bir kez daha tarihe geçti. Kariyerinde 2 olimpiyat altını bulunan Duplantis, bu performansıyla 14. kez dünya rekorunu geliştirirken, aynı zamanda 3. kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Duplantis, başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan atlet Emmanouil Karalis, 6 metre ile gümüş madalya alırken Avustralyalı sporcu Kurtis Marschall ise 5.95'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma ise ilk denediği 5.55 metreyi 3 hakkında da geçemedi.

Dünya rekorunu kırdıktan sonraki ilk açıklamasında Duplantis, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

