Dünya kupayı bırakıp onu izledi

Meksika'nın eski belediye başkanlarından Sandra Cuevas, Meksika Milli Takımı'nın maçları sonrası düzenlenen kutlamalarda çekilen görüntüleriyle dünya basınının gündemine oturdu.

Cuevas'ın paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü eski siyasetçinin görünümü hakkında yorum yaptı.



Gelen yorumların ardından açıklama yapan Cuevas, konuyu mizahla karşıladı. Eski belediye başkanı, kendisine yönelik benzetmeler ve yorumlar için "Ne yapabilirim ki, onları çıkarıp atamam" ifadelerini kullandı.



Cuevas ayrıca bu yorumları hakaret olarak görmediğini ve Meksika kültürünün bir parçası olarak değerlendirdiğini söyledi.



40 yaşındaki Cuevas, 2021-2024 yılları arasında Mexico City'nin Cuauhtémoc bölgesinin belediye başkanlığını yapmıştı. Dünya Kupası boyunca yaptığı paylaşımlar sayesinde futbolseverlerin yanı sıra uluslararası medyanın da ilgisini çekmeyi başardı