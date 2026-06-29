Dünya Kupası sonrası hayal kırıklığı yaratan Arda Güler kararı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşattı. Ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Boy gösterdiği D Grubu'nda sadece tek galibiyet alabilen milliler, 3 puanla grubu son sırada tamamladı. Grup aşamasının sona ermesinin ardından ilginç bir liste yayınlandı.

ARDA GÜLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN FUTBOLCULAR LİSTESİNDE

'Grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan 15 futbolcu' listesi hazırlayan 365 Scores, Arda Güler'i de dahil etti. Güler, 15 kişilik listede 4. sırada yer aldı.

Arda Güler kararına dair yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Türkiye’nin büyük bir heyecanla beklenen Dünya Kupası sahnesine dönüşüyle birlikte, Arda Güler bir ulusun tüm umutlarının ağır yükünü omuzlarında taşıyarak Kuzey Amerika’ya geldi. Ancak Real Madrid’in genç yıldızı, son derece hayal kırıklığı yaratan grup aşaması boyunca kendisine yüklenen “takımın ruhu” rolünü yerine getiremedi. İlk maçlarında oyun kurucu oldukça verimsiz bir performans sergiledi; on bir şut çekti ancak bunlardan sadece üçü kaleyi buldu; yaratıcı pasları ise tamamen boşa gitti.

TÜRK TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Arda Güler, ABD'ye karşı oynanan maçta kaydettiği gol ve gösterdiği performansla Türk taraftarların beğenesini topladı. Güler maçtan sonra yaptığı açıklamalarla da takdir topladı. Arda Güler'in bu listede yer alması tepki çekti.