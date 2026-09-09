Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gruplar belli oldu: İşte rakiplerimiz
Dünya Kulüpler Şampiyonası'na 2 takımımız katılacak. Gruplar belli oldu. İşte rakiplerimiz.
Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, 8-13 Aralık tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde oynanacak.
Şampiyonada ülkemizi 2 takımımız temsil edecek.
Önemli organizasyona Türkiye'den VakıfBank ve Eczacıbaşı voleybol takımları katılacak.
DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI GRUPLARI
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. İşte rakiplerimiz.
Şampiyonya katılacak takımlar 2 grupta mücadele edecek. Grupler şöyle:
A GRUBU
Eczacıbaşı
Osasco (Brezilya)
Ned Rockets (Japonya)
Lima (Peru)
B GRUBU
Vakıfbank
Sesi Bauru Brezilya)
Al Ahly (Mısır)
Zhetysu (Kazakistan)
DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI
Şampiyonada maç programı ise şu şekilde:
8 Aralık
16.00 Eczacıbaşı - NEC Red Rockets
19.30 Vakıfbank - Zhetysu
9 Aralık
16.00 Vakıfbank - Al Ahly
10 Aralık
02.30 Eczacıbaşı - Osasco
19.30 Eczacıbaşı - Lima
23.00 Vakıfbank - Sesi Bauru
12 Aralık 22.00 Yarı Final 1
13 Aralık 02.00 Yarı Final 2
14 Aralık 02.00 FİNAL