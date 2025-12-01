Derbide hava nasıl olacak? Meteoroloji saat saat açıkladı

Derbide hava nasıl olacak? Meteoroloji saat saat açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine artık saatler kalırken taraftarlar, 'hava nasıl olacak' sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, maç saati için verileri açıkladı.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’ndaki dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

MGM HAVA TAHMİNİ AÇIKLANDI

Kritik derbinin sabahında İstanbul’da sağanak yağış görülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminini açıkladı. MGM’den derbi saatleri için müjdeli haber geldi.

Sinan Engin'in derbi kararı saatler kala değişti: Maçın sonucunu açıkladıSinan Engin'in derbi kararı saatler kala değişti: Maçın sonucunu açıkladı

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre, derbinin oynanacağı saatlerde Kadıköy’de yağış beklenmiyor. 9-11 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ise 4-5 km/s seviyelerine düşecek.

whatsapp-gorsel-2025-12-01-saat-09-41-05-38cf0ed7.jpg

TARAFTARLARA SIKI GİYİNMELERİ TAVSİYE EDİLDİ

Akşam saatlerinde kuru ve soğuk bir hava beklenirken taraftarların sıkı giyinmesi tavsiye ediliyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

PUAN DURUMU

Süper Lig’de geriden kalan 13 haftada 32 puan toplayan Galatasaray, derbiye lider gidiyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Spor
İlk maçında takımı 4 yedi yine de iddiasından vazgeçmedi: Her şey Fatih Terim'in gözünün önünde oldu
İlk maçında takımı 4 yedi yine de iddiasından vazgeçmedi: Her şey Fatih Terim'in gözünün önünde oldu
Fatih Tekke istedi: Yönetim harekete geçti
Fatih Tekke istedi: Yönetim harekete geçti
Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?
Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?