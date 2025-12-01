Derbide hava nasıl olacak? Meteoroloji saat saat açıkladı

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’ndaki dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

MGM HAVA TAHMİNİ AÇIKLANDI

Kritik derbinin sabahında İstanbul’da sağanak yağış görülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminini açıkladı. MGM’den derbi saatleri için müjdeli haber geldi.

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre, derbinin oynanacağı saatlerde Kadıköy’de yağış beklenmiyor. 9-11 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ise 4-5 km/s seviyelerine düşecek.

TARAFTARLARA SIKI GİYİNMELERİ TAVSİYE EDİLDİ

Akşam saatlerinde kuru ve soğuk bir hava beklenirken taraftarların sıkı giyinmesi tavsiye ediliyor.

PUAN DURUMU

Süper Lig’de geriden kalan 13 haftada 32 puan toplayan Galatasaray, derbiye lider gidiyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.