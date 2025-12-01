Sinan Engin'in derbi kararı saatler kala değişti: Maçın sonucunu açıkladı

Sinan Engin'in derbi kararı saatler kala değişti: Maçın sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair konuşan Sinan Engin'in maçın sonucuna dair tahmini değişti.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

SİNAN ENGİN’İN FİKRİ DEĞİŞTİ

Kritik derbiye artık saatler kalırken değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin’in kararı değişti. Geçtiğimiz günlerde derbinin berabere biteceğini dile getiren Sinan Engin bu sefer farklı bir yorumda bulundu.

78fd52a550724f96a8083eca8bb83ba5.jpeg

“DERBİYİ GALATASARAY KAZANIR”

Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray’ın derbiden galip ayrılacağını iddia etti. Sinan Engin açıklamasında “Derbiyi 2-1 Galatasaray kazanır” dedi.

Galatasaray'da olağanüstü derbi kararı: Sahaya girmeleri yasaklandıGalatasaray'da olağanüstü derbi kararı: Sahaya girmeleri yasaklandı

LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR

Sarı-kırmızılılar galip gelmesi halinde ezeli rakibiyle puan farkını 4’e çıkaracak. Fenerbahçe kazanırsa 2 puan farkla liderliğe oturacak

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Spor
İlk maçında takımı 4 yedi yine de iddiasından vazgeçmedi: Her şey Fatih Terim'in gözünün önünde oldu
İlk maçında takımı 4 yedi yine de iddiasından vazgeçmedi: Her şey Fatih Terim'in gözünün önünde oldu
Fatih Tekke istedi: Yönetim harekete geçti
Fatih Tekke istedi: Yönetim harekete geçti
Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?
Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?