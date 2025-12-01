Sinan Engin'in derbi kararı saatler kala değişti: Maçın sonucunu açıkladı
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.
YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.
SİNAN ENGİN’İN FİKRİ DEĞİŞTİ
Kritik derbiye artık saatler kalırken değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin’in kararı değişti. Geçtiğimiz günlerde derbinin berabere biteceğini dile getiren Sinan Engin bu sefer farklı bir yorumda bulundu.
“DERBİYİ GALATASARAY KAZANIR”
Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray’ın derbiden galip ayrılacağını iddia etti. Sinan Engin açıklamasında “Derbiyi 2-1 Galatasaray kazanır” dedi.
Galatasaray'da olağanüstü derbi kararı: Sahaya girmeleri yasaklandı
LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR
Sarı-kırmızılılar galip gelmesi halinde ezeli rakibiyle puan farkını 4’e çıkaracak. Fenerbahçe kazanırsa 2 puan farkla liderliğe oturacak