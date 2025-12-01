Galatasaray'da olağanüstü derbi kararı: Sahaya girmeleri yasaklandı

Galatasaray'da olağanüstü derbi kararı: Sahaya girmeleri yasaklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son antrenman gerçekleştirildi. Derbi öncesi antrenmanda yüksek güvenlik önlemleri uygulandı.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Derbiye saatler kala Galatasaray'a müjdeDerbiye saatler kala Galatasaray'a müjde

SAHA KENARINDA YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan sarı-kırmızılılar son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmandaki yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti.

nsddss.jpg

YÖNETİCİLER BİLE ALINMADI

Galatasaray muhabiri Kaya Temel’ın haberine göre ilk 11 ve taktiklerin sızmasını istemeyen sarı-kırmızılılarda antrenmana yöneticiler bile alınmadı.

Kaya Temel açıklamasında "Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı son taktik idmanında yöneticiler de saha kenarına alınmadı. Personellerle de güvenlik konusunda toplantı yapıldı. Yoğun tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

PUAN DURUMU

Geride kalan 13 haftada 32 puan toplamayı başaran Galatasaray derbiye lider gidiyor. 1 puan gerisindeki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
Spor
Derbi günü! Fenerbahçe Galatasaray: İşte ilk 11'ler
Derbi günü! Fenerbahçe Galatasaray: İşte ilk 11'ler
Sadettin Saran derbi öncesi eski futbolcuları topladı
Sadettin Saran derbi öncesi eski futbolcuları topladı