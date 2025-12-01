Galatasaray'da olağanüstü derbi kararı: Sahaya girmeleri yasaklandı

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Derbiye saatler kala Galatasaray'a müjde

SAHA KENARINDA YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan sarı-kırmızılılar son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmandaki yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti.

YÖNETİCİLER BİLE ALINMADI

Galatasaray muhabiri Kaya Temel’ın haberine göre ilk 11 ve taktiklerin sızmasını istemeyen sarı-kırmızılılarda antrenmana yöneticiler bile alınmadı.

Kaya Temel açıklamasında "Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı son taktik idmanında yöneticiler de saha kenarına alınmadı. Personellerle de güvenlik konusunda toplantı yapıldı. Yoğun tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.

PUAN DURUMU

Geride kalan 13 haftada 32 puan toplamayı başaran Galatasaray derbiye lider gidiyor. 1 puan gerisindeki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.