Coulibaly itiraf etti

2025-2026 sezonu kapanırken Tanguy Coulibaly sessiz kalmadı. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun mesajla kırmızı-beyazlı taraftara içtenlikle seslendi. Sezonun kendisi açısından hiç de kolay geçmediğini kabul eden Coulibaly, yaşadığı kişisel çalkantıları ilk kez bu denli açık bir dille paylaştı.

İTİRAFTA BULUNDU

Coulibaly, paylaşımında duygularını şu sözlerle aktarırken ilginç bir de itirafta bulundu:

Bu sezon benim için kişisel olarak kolay geçmedi. Şüphe anlarım oldu, bazen içsel bir sessizlik yaşadım. Ama asla unutmayacağım şey sizsiniz. Desteğiniz, sabrınız ve sevginiz beni gerçekten derinden etkiledi. Kendimden şüphe duyduğum anlarda bile bana gerçek bir güç verdiniz.

TRİBÜNDEN GELEN DALGA

Coulibaly'nin samimi paylaşımı kısa sürede taraftarın gündemine girdi. Sosyal medyada yüzlerce destek ve teşekkür mesajıyla karşılık bulan açıklama, oyuncu ile Samsunspor taraftarı arasındaki duygusal bağın sezon boyunca ne denli güçlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.