Çorum'a gelmedi: La Liga'yı karıştırdı

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Sezon başında transferi Çorum FK'ye son anda iptal olan Pierre-Emerick Aubameyang, İspanya'da fırtına gibi esiyor.

MARSİLYA'DAN AYRILDI, ÇORUM'A GİTMEDİ

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan ayrılan ve Çorum FK'ye transfer olmasına ramak kala bu transferden vazgeçen Aubameyang, kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı.

DEPORTİVO LA CORUNA'DA İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

İspanyol temsilcisi Deportivo La Coruna'ya transfer olan 37 yaşındaki Gabonlu tecrübeli forvet, yeni takımındaki kariyerine muazzam bir başlangıç yaptı. Aubameyang, gösterdiği performansla İspanya'da adeta ikinci baharını yaşıyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Galiçya ekibiyle iki yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli golcü, Deportivo formasıyla oynamaya başladı.

5 MAÇTA 7 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Deportivo formasıyla çıktığı ilk beş resmi karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çeken Aubameyang, bu mücadelelerde 5 gol atıp 2 asist yaparak toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı.