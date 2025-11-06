Chelsea maçı bitti: Gurbanov Galatasaray'a döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Karabağ, sahasında İngiliz devi Chelsea ile 2-2 berabere kalarak dikkat çeken bir performansa imza attı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, sadece kendi takımını değil, Galatasaray’ı da gündeme taşıdı.

"GALATASARAY BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

Gurbanov, Ajax-Galatasaray maçına dakikalar kala yaptığı açıklamada, “Galatasaray bizim kardeşimizdir. Avrupa’da başarı için birbirimize destek olmalıyız” diyerek Azerbaycan ve Türk futbol kamuoyuna çağrıda bulundu. Bu sözler salonda büyük alkış aldı.

Gurban Gurbanov'un Galatasaray mesajı alkış aldı

2 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Karabağ, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan topladı. 24.83 milyon euroluk mütevazı kadro değeriyle dünya devlerine kafa tutan Azerbaycan temsilcisi, 4. hafta sonunda 15. sıraya yerleşerek tarih yazmaya devam ediyor.

TÜRK TARAFTARLAR TAKDİR ETTİ

Gurbanov’un Galatasaray’a yönelik desteği, iki kulüp arasındaki dostluğu pekiştirirken, Türk futbolseverler tarafından da takdirle karşılandı. Sosyal medyada “Tek millet, tek yürek” mesajları öne çıktı.