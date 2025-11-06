Chelsea maçı bitti: Gurbanov Galatasaray'a döndü

Chelsea maçı bitti: Gurbanov Galatasaray'a döndü
Yayınlanma:
Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Chelsea maçı sonrası Galatasaray’a destek çağrısında bulundu. Ajax karşılaşması öncesi yaptığı açıklama salonda alkış tufanı kopardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Karabağ, sahasında İngiliz devi Chelsea ile 2-2 berabere kalarak dikkat çeken bir performansa imza attı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, sadece kendi takımını değil, Galatasaray’ı da gündeme taşıdı.

2024/11/07/hbgs.jpg

"GALATASARAY BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

Gurbanov, Ajax-Galatasaray maçına dakikalar kala yaptığı açıklamada, “Galatasaray bizim kardeşimizdir. Avrupa’da başarı için birbirimize destek olmalıyız” diyerek Azerbaycan ve Türk futbol kamuoyuna çağrıda bulundu. Bu sözler salonda büyük alkış aldı.

gurban-gurbanov.jpg
Gurban Gurbanov'un Galatasaray mesajı alkış aldı

2 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Karabağ, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan topladı. 24.83 milyon euroluk mütevazı kadro değeriyle dünya devlerine kafa tutan Azerbaycan temsilcisi, 4. hafta sonunda 15. sıraya yerleşerek tarih yazmaya devam ediyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir mi? İşte o ihtimalGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir mi? İşte o ihtimal

TÜRK TARAFTARLAR TAKDİR ETTİ

Gurbanov’un Galatasaray’a yönelik desteği, iki kulüp arasındaki dostluğu pekiştirirken, Türk futbolseverler tarafından da takdirle karşılandı. Sosyal medyada “Tek millet, tek yürek” mesajları öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Spor
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Leroy Sane Milli takımda: Kadro açıklandı
Leroy Sane Milli takımda: Kadro açıklandı
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha