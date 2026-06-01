GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, 9 yıllık başkanlık serüvenini gözyaşı döktüren bir itirafla noktaladı. 33 milyon dolar harcayan Aygün, kulübü kayyumdan kurtarmak için iş insanlarına son çağrısını yaptı.

GENEL KURUL BUGÜN, ADAY YOK

GMG Kastamonuspor'un genel kurulu 1 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ancak mevcut başkan Cengiz Aygün ne kendisinin ne de yönetiminin aday olacağını açıkladı. Aygün, kulübün kayyuma gitmemesi için tanıdığı iş insanlarıyla görüşerek onları genel kurula davet ettiğini belirtti. Yeni bir yönetimin oluşması için son umutlarını da bu görüşmelere bağladığını vurguladı.

"KASTAMONUSPOR'A SAHİP ÇIKMAK HATAMDI"

Aygün'ün en çarpıcı itirafı kulübe ilk adım attığı döneme ilişkindi. Yaklaşık 9 yıl önce ikinci lige çıkan Kastamonuspor'u tutundurmak ve daha yukarılara taşımak amacıyla harekete geçtiğini anlatan başkan, bu kararın kendi hatası olduğunu açıkça söyledi. "Kastamonu ikinci lig değil, birinci lige layık dedim" diyen Aygün, bu idealin bedelini yalnız başına ödediğini ve 8 yıl boyunca ilin hiçbir katkısının olmadığını üzülerek aktardı.

33 MİLYON DOLAR: AKLIN ALMAYACAĞI RAKAM

Aygün'ün açıkladığı harcama rakamı derin bir sessizlik yarattı. Başkanlık boyunca toplam 550 milyon lira, dolar bazında ise 33 milyon dolar harcadığını belirten Aygün, bu rakamın Kastamonu'ya farklı yatırımlar için kullanılabileceğini dile getirdi. "Bu parayla en az üç tane sağlam fabrika yapardım ve bir yığın insan burada çalışırdı. Keşke başka türlü faydalı olabilseydim. O yüzden sizlerden özür dilerim" diyen Aygün'ün bu sözleri dikkat çekti.

BATI KARADENİZ'İN SPOR ÇILGINLIĞI SORUNU

Aygün, yaşananları salt bir kulüp meselesi olarak değil bölgesel bir hastalığın yansıması olarak değerlendirdi. Güneydoğu illerinde iş insanlarının ve şehrin ileri gelenlerinin kulüplerine sahip çıktığını hatırlatan başkan, Batı Karadeniz'in tamamında bu dayanışma ruhunun bulunmadığını vurguladı. Bölgede 2. Lig'e çıkan tek takım olan Kastamonuspor'un bu başarıya rağmen yeterli destek göremediğini belirten Aygün adeta isyan etti.

RAKAMLAR KONUŞUYOR: LİGDE KALMAK 150 MİLYON TL

Aygün'ün aktardığı bütçe rakamları, amatör kulüp sanılan yapının aslında ne kadar büyük bir mali yük gerektirdiğini gözler önüne serdi. Yalnızca 2. Lig'de kalabilmek için 100-150 milyon TL bütçe gerektiğini, şampiyonluk hedefleyen kulüplerin ise 300-400 milyon TL ayırdığını belirten Aygün, tek bir deplasman masrafının 1 milyon liraya ulaştığını da ekledi. 16 deplasman ve aylık 3,5 milyon liralık gider kalemi, bu rakamların ne kadar ağır olduğunu somut biçimde ortaya koydu.

SON ÇAĞRI: KAYYUM DEĞİL YÖNETİM

Aygün, hem İstanbul'daki hem de Kastamonu'daki iş insanlarına kulübe sahip çıkmaları için son kez seslendi. "Gelin alın, siz yürütün, ben de arkadan destek olayım dedim. Ama herkes spor deyince korkuyor, kaçıyor" diyen başkan, kayyum sürecinin Vali'nin omuzlarına yükleyeceği ağır yükü de hatırlattı. Maddi ve manevi olarak yorulduğunu ve yıprandığını açıkça itiraf eden Aygün, tüm umudunu bugünkü genel kurulda oluşacak yeni yönetime bağladı.