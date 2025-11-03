Çaykur Rizespor'a tek gol yetti

Fatih Karagümrük'ü konuk eden Çaykur Rizespor, 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig’in 11’inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle birlikte 13 puana yükselen Çaykur Rizespor, 11. sırada yer aldı. 4 puandaki Fatih Karagümrük ise son sırada kaldı.

Süper Lig ekibinden casusluk suçlaması: Tüm bilgiler sızdırıldıSüper Lig ekibinden casusluk suçlaması: Tüm bilgiler sızdırıldı

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Alp

ÇAYKUR RİZESPOR: Yahıaı Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou(Dk. 60 Ali Sowe), Sakyi(Dk. 70 Mihaila), Augusto(Dk. 46 Emracan), Buljubasic(Dk. 82 Taylan), Jurecka

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Atakan, Enzo, Anıl, Jure(Dk. 90 Çağtay), Tresor(Dk. 90 Barış), Matias, Berkay(Dk. 73 Ahmet ), Sam, Sergio(Dk. 63 Camacho), David Fofana

SARI KARTLAR: Papanikolaou, Sakyi, Mocsi, (Çaykur Rizespor)- Atakan, Tresor (Fatih Karagümrük)

GOL: Dk. 83 Mocsi (Çaykur Rizespor)

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

