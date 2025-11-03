Süper Lig ekibinden casusluk suçlaması: Tüm bilgiler sızdırıldı

Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Antalyaspor sahadan 1-0'lık üstünlükle galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut ilginç bir iddiada bulundu.

'Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hatası'

Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçına dair konuşan Erol Bulut, antrenman bilgileri ve analizlerinin rakip takıma sızdırıldığını belirtti.

Erol Bulut açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti. Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Ben bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Bu futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak"