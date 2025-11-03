'Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hatası'

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ PROTESTOSU

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz oyundan çıktığı sırada taraftarlar tarafından protesto edildi. Karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz’a yönelik protestoları değerlendiren Serdar Ali Çelikler, yönetimi eleştirdi.

“DURSUN ÖZBEK HATA YAPTI”

Neom’a transferine izin verilmemesinin hata olduğunu belirten Serdar Ali Çelikler, "Dursun Özbek'i birçok konuda övüyorum ama Barış Alper Yılmaz'ı satmamakla hata yaptı. İyi bir teklif alıp ayrılmak isteyen oyuncunun kaldıktan sonra verimli olduğunu hiçbir takımda görmedim. Satıp başka bir oyuncu alabilirlerdi. Şimdi devre arasında Lookman falan deniyor, bu operasyonu o zaman da yapabilirdin” ifadelerini kullandı.