Galatasaraylı futbolculara sert yüklendi: 'Özel uçaklarla nereye gittiğinizi biliyorum'

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı.

SporON Youtube kanalında sarı-kırmızılılara dair konuşan Hasan Şaş, futbolculara sert sözlerle yüklendi.

“ÖZEL UÇAKLARLA NEREYE GİTTİKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Takımın rehavete kapıldığını belirten Hasan Şaş, "Ben Galatasaraylı oyuncuları bir hafta çok güzel rehavet altında gördüm ve hangi oyuncuların, buradan iyi baksınlar bana, nereye tatile gittiklerine kadar çok net biliyorum. Özel uçaklarla nereye gittiklerini çok iyi biliyorum. Eğer konsantre olmazsanız, eğer o haftayı ciddiye almazsanız, işinizi ciddiye almazsanız, ne kadar yetenekli olursanız olun, rehavete kapıldığınız zaman o işi çevirme şansınız yok. Bu da maçta size ders olsun” sözlerini sarf etti.

“KENDİNİZE GELİN”

Oyuncuları uyaran Hasan Şaş, "Özel uçaklarla 44 saatliğine gidenler var ya. 44 saatliğine özel uçaklarla Avrupa'nın birçok kentine giden var. Onun için kendinize bir gelin. Böyle rehavetle maç kazanamazsınız” ifadelerini kullandı.