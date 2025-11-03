Galatasaray operasyonu açıkladı: 16 kişi gözaltında

Yayınlanma:
Galatasaray, “loca ve kombine bilet satışı” vaadiyle taraftarları dolandıran 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, “loca ve kombine bilet satışı” vaadiyle taraftarları binlerce euro dolandıran bir çetenin yapılan yapılan operasyonla çökertildiğini duyurdu.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sarı-kırmızılılar, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyon sonucunda 16 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarlarımızı hedef alan, “loca ve kombine bilet satışı” vaadiyle binlerce euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten, Mersin merkezli bir şebekenin varlığı tespit edilerek, durum ivedilikle ilgili makamlara ihbar edilmiştir.

2024/11/07/hbgs.jpg

İhbarımızın ardından İçişleri Bakanlığımızın ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün titiz, hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde, 16 kişi gözaltına alınmış ve söz konusu suç şebekesi kısa sürede yakalanarak çökertilmiştir.

Kulübümüz, her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın güvenliğini ve maddi-manevi haklarını korumayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Bu kapsamda, benzer yasa dışı girişimlere karşı dikkatli olunmasını; bilet, loca veya herhangi bir kulüp ürünü alımında yalnızca Galatasaray Spor Kulübü’nün resmî kanallarının kullanılmasını önemle hatırlatırız.

Galatasaray'da Icardi rahatsızlığı: O iki cümle yönetimi çok kızdırdıGalatasaray'da Icardi rahatsızlığı: O iki cümle yönetimi çok kızdırdı

Bu süreçte hızlı bir şekilde aksiyon alan ve operasyonu başarıyla sonuçlandıran İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya nezdinde Emniyet Teşkilatımıza, Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros’a, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize Galatasaray Spor Kulübü camiası adına teşekkür ederiz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

