Galatasaray'da Icardi rahatsızlığı: O iki cümle yönetimi çok kızdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a konuk olacak Galatasaray’da Mauro Icardi’nin menajerinin basına yaptığı açıklamalar rahatsızlık yarattı.

MENAJERİN SÖZLERİ YÖNETİMİ KIZDIRDI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Arjantinli futbolcunun menajeri Pino’nun basına verdiği demeçlerle Galatasaray’ı köşeye sıkıştırmak istemesi geri tepti.

Icardi’nin menajerinin "Icardi'ye Avrupa, Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler var. Galatasaray'ın karar vermesi gerekli” sözlerine Galatasaray’dan yanıt gecikmedi.

“GALATASARAY KULÜBÜ İLE MASADA KONUŞ”

Pino’ya mesaj bir mesaj yollayan yönetimin “Icardi ile alakalı sözleşmesi, geleceği ile alakalı bir şey konuşulacak ise bir durum varsa Galatasaray Kulübü ile masada konuş” dediği öne sürüldü.

SEZON SONU MASAYA OTURMAK İSTİYORLAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncuyu takımda tutmak istediklerini ve sezon sonunda masaya oturacaklarını aktarmıştı.