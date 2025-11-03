Galatasaraylı isimden Beşiktaş sözleri: Ağır konuşurum

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Hasan Şaş, Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçında 3-2 yenilince zirve yarışının oldukça uzağında kaldı.

Siyah beyazlı takım 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartlardan sonra oyundan düştü.

Bu yenilgiyle Beşiktaş 17 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ya arasındaki puan farkı 12'ye çıktı. Fenerbahçe'nin de 8 puan gerisinde kaldı.

HASAN ŞAŞ'TAN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Beşiktaş'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Şaş, şunları söyledi:

"Bazı futbolcular bir büyük takımı kaldıracak durumda değiller. Beşiktaş için bunu söyleyip kapatayım. Futbolculara girersem ağır konuşurum.

Beşiktaş için şöyle bir tehlike söyleyeyim: Eğer Beşiktaş kulüp olarak kenetlenmezse, eğer Beşiktaş aynı sorunlarla devam ederse ve mali yapısını iy hale getirmezse bakın Beşiktaş başka yerlere gider.

Bugün Beşiktaş, Trabzonspor hüviyetine bürünebilir. Hani Trabzonspor bir ara şampiyon olamadı ya Abdullah Avcı'ya kadar bakın o duruma gider."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

