Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ı üzecek iddia

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirirken önemli noktalara dikkat çekti. Dilmen'in yorumlarında Tedesco’nun etkisi, Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı ve Fenerbahçe’nin santrfor ihtiyacı öne çıktı.

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin 2-0 geriden gelip 3-2 kazanması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale’de yaptığı değerlendirmede hem teknik hem psikolojik yönleriyle dikkat çeken analizler sundu.

"İKİ FİLM İZLEDİK"

Dilmen, maçın iki farklı senaryo sunduğunu belirtti:

Beşiktaş’ın iyi başlayıp kötü bitirdiğini, Fenerbahçe’nin ise kötü başlayıp iyi bitirdiğini söyledi.

Jhon Duran’ın attığı golü "hayal edilmiş ve emek verilmiş" olarak tanımladı.

Emirhan’ın son dakikadaki hatasıyla gelen golün, maçın kırılma anı olduğunu vurguladı.

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyon

ORKUN KÖKÇÜ'YE ÇOK SERT SÖZLER

Dilmen, Orkun Kökçü’nün kırmızı kartını 'işgüzarlık' olarak nitelendirdi:

Kaptanlık sorumluluğunun altını çizerek, "Kaptan olmak yazı tura gibi bir seçenek değildir" dedi.

Orkun’un fevri tavırlarının kaptanlık için risk oluşturduğunu ve bu davranışların sorgulanması gerektiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'I ÜZECEK İDDİA

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın şampiyonluktan uzak olduğunu da şu sözlerle açıkladı:

Beşiktaş, yeni kadroyla geriye gitti.

Beşiktaş’ın bu kadrosu şampiyonluk yarışında olmaz!

Ancak bu kadar da puan kaybetmez.

Rıdvan Dilmen'den Tedesco övgüsü

"DENGEYİ KORUYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun takıma getirdiği enerjiye dikkat çeken Dilmen, İtalyan çalıştırıcının oyuncuların iletişiminin ve enerjisinin arttığını söyledi.

Tedesco’nun Mourinho gibi "üstten bakan" bir figür olmadığını, teknik ve duygusal dengeyi iyi kurduğunu ifade etti.

Rıdvan Dilmen: Daha iyi bir santrfor lazım

DURAN İYİ AMA...

Dilmen, Fenerbahçe’nin santrfor ihtiyacına da değindi. Jhon Duran’ın pozisyonlara girmekte başarılı olduğunu ancak daha kolektif ve kaliteli bir santrfora ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ünlü yorumcu ayrıca, En-Nesyri gibi isimlerin yeterli olmadığını, daha yaratıcı ve takım oyununa yatkın bir golcü gerektiğini söyledi.

ASENSIO KONUSU

Marco Asensio’nun geç katılmasına rağmen oyunu değiştirebilecek bir karakter olduğunu vurgulayan Dilmen, henüz 90 dakika oynayacak seviyede olmadığını, ancak devre arasında özel çalışmalarla Fenerbahçe için önemli bir kazanç haline gelebileceğini belirtti.