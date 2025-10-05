Bursaspor'da görevinden istifa etti

Bursaspor’da teknik direktörü Adem Çağlayan, deplasmanda alınan kötü sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gazetecilere konuşan Çağlayan, hafta içi Pazartesi günü istifa kararı aldığını, ancak sezon sonu şampiyonluk umutlarını korumak için maçı beklediğini söyledi.

Marcel Licka: Burada bir numaralı eşeğim

'BENİM İÇİN BURSASPOR SAYFASI PAZARTESİ KAPANMIŞTI'

Açılmasında, Pazartesi günü istifa kararı aldığını bu maçı oynayıp galibiyetle bitirmeyi düşündüğünü dile getiren Çağlayan, "Benim için Bursaspor sayfası Pazartesi günü kapanmıştı. Nasip bugüneymiş. Ben istediğim ki hafta sonu maç oynayalım, ondan sonra konuşalım. Gereken yerlere de zaten istifa ettiğimi söyledim. Bursaspor’a başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım ve çok büyük bir camia.

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan istifa etti

İnşallah sezon sonu şampiyonluk yaşayacaklar. Bazen sinerjinin değişmesi lazım. Biz öyle uygun gördük. Kimin hakkı varsa bizden tarafa helal olsun. Bizim de hakkımız var, lütfen bize helal etsinler. Tek derdimiz, tek düşüncemiz Bursaspor’un başarısıydı. Başka bir şeye yoğunlaşmadık, nasip. Taraftarımıza bir galibiyetle veda etmek isterdik" dedi.