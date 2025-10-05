Marcel Licka: Burada bir numaralı eşeğim

Yayınlanma:
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, takımlarının kötü gidişatına dair, "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait." ifadelerini kullandı.

Çek teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan ve 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 8 maçta sadece 3 puan alabildiklerini hatırlatan Licka, şunları kaydetti:

"Problemimiz gol yok. Bunu kabul ediyoruz. Fakat yediğimiz goller de çocukça. Bugün de o çocukça gollerden yedik. İkinci yarı başlamadan önce soyunma odasında ilk yarıdaki pozisyonların analizini yaptık. Aynı gösterdiğim pozisyonlardan golleri yedik. İki gol tamamen aynıydı. Süper Lig seviyesinde bu hataları yapamazsınız ama biz bu hataları tekrar ediyoruz.

Ben bunu anlayamıyorum. Konuşuyoruz, analiz yapıyoruz, oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum ancak anlamıyorlar. Ben artık ne yapabilirim?

Samsunspor maçından sonra iki haftadır çalıştığımız şey savunma. Hep buna benzer şeyler üzerinde çalışıyoruz. Ömrümü harcadım. Zamanımı harcıyorum.

Ancak bu hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait. Sekiz maç yaptık. Bir galibiyetimiz var ve Süper Lig seviyesinde bir takıma sahip değiliz. Bu kötü durumdan dönebilmek için çalışmamız gerek.

Eğer gerçekten bir insan çalışmayı isterse geri dönüş yapabilir. Ancak bugün yediğimiz iki golü görünce ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum."

Licka, çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kariyerim takımın gidişatına bağlı ve şu anda gidişat hiçbir şekilde iyi değil. Şu anda ligin en kötü takımıyız. Ben de ligin en kötü hocası durumundayım. Kendim hakkımda şu anda hiç pozitif bir şey düşünemiyorum ve söyleyemem de. Burada her şey sonuçlara bağlı.

Eğer sonuçlar iyi olursa ben de iyi bir oyuncu olurum. Eğer sonuçlar kötü olursa kimse benim yüzüme bakmaz. Bu yüzden çalışmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi ömrümü harcamam gerekiyor.

Şu ana kadar oyuncuların bilmesi gereken şeyleri onlara öğretmek durumundayım. Bunu yapmam gerek. Bu benim işim. Hocayım ben çünkü. Sadece çocuklara yardım edeceğim. Başka bir şey yok. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

