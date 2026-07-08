Bursaspor'a Süper Lig sürprizi

Bursaspor yeni sezona fırtına gibi giriyor.

Santrfor arayışını sürdüren Bursaspor'un radarına Süper Lig deneyimli Serdar Dursun girdi.

Yeni sezona Süper Lig parolasıyla giren Yeşil - Beyazlılar gözünü yıldız oyuncuya çevirdi.

GEÇEN SEZON SÜPER LİG'DE OYNADI

Geçen sezon Kocaelispor formasıyla Süper Lig'de 28 maçta 6 gol ve 2 asist üreten 34 yaşındaki golcünün bonservisi kendi elinde bulunuyor. Serdar Dursun'un Bursaspor'un adayları arasında yer aldığı ancak transferin önünde ciddi engeller bulunduğu öğrenildi.

Ancak Yeşil - Beyazlı yönetimin transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.

478 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Fenerbahçe, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Denizlispor, Şanlıurfaspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli golcü, 478 maçta 149 gol ve 57 asistlik etkileyici bir özgeçmişe sahip.